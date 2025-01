Despre morți numai de bine. Pornind de aici, curg reacțiile după moartea lui Dinu Gheorghe, un om care, cândva, a fost un conducător extrem de influent în fotbalul nostru, dar care, în ultimii ani, a dispărut din prim-plan și pe fondul unor probleme mari de sănătate.

Chiar dacă nu mai era implicat la vreun club, din postura de oficial, „Vamă“ continua să-și facă dușmani. Ultimul mare conflict l-a avut cu finanțatorul actual al Rapidului, Dan Șucu. La un moment dat, acesta a avut un discurs acid, vorbind despre oamenii care au făcut prăpăd la formația giuleșteană. Cu acest prilej, Șucu a făcut o referire directă la Dinu Gheorghe.

„Nu ascult puncte de vedere care vin de la oameni care nu numai că nu au construit ceva, ci toată viața lor au distrus. Vă dau exemple, cum este domnul Dinu Gheorghe, domnul Zotta, care au distrus ce s-a întâmplat în Rapid în anii anteriori. Acum vin să ne învețe cum putem să rezolvăm orice problemă. Este fără sens. Nenorocirile lor ne-au costat peste 3 milioane de euro. Trebuie să fim foarte atenți cu cine ne consultăm. Mai sunt mulți alții care au furat, au distrus, au delapidat, au ajuns la pușcărie, iar acum vin să ne învețe ce avem de făcut. Este fără sens!“, a tunat Șucu.

Replica lui Dinu Gheorghe a venit imediat, pe un ton la fel de vehement, la Digi Sport, unde acesta avea apariții periodice, în cadrul unor emisiuni de analiză.

„Nu am citit nimic (n.r. – din ce a declarat Dan Șucu). Am distrus Rapid pentru că am luat două campionate, am jucat în cupele europene? Am distrus Rapidul… Niciun jucător nu a ajuns la FIFA, când am fost eu la echipă. E o declarație pe care i-au băgat-o alții în gură. Nu știu la ce se referă marele domnul Șucu. Să câștige și ei două campionate, să facă și ei ce am făcut eu și George Copos și Zotta. Deocamdată doar minte oamenii cum că face ceva la Rapid. Pentru ce investește, jos pălăria, dar într-un an a băgat șapte milioane și nu i-a ieșit nimic. Nu te supăra nenea Șucu, dar rămâi la scaune și canapele. Până să câștige o să mai piardă câteva milioane. În primul rând, el minte poporul rapidist că l-a vurt pe Mircea Lucescu. El minte, el nu i-a făcut nicio ofertă concretă. Pentru mine, Șucu nu înseamnă nimic în fotbal. Că investește, bravo, dar ca performanță e zero. Nu știu ce vrea Șucu de la mine. Dacă bagi atâția bani ca prostul, înseamnă că nu te pricepi“, a spus Dinu Gheorghe.

Conflict exploziv cu Cornel Dinu

În 2019, în mass-media a ieșit o altă poveste explozivă care l-a avut în prim-plan pe „Vamă“. Concret, la vremea respectivă s-a scris că acesta ar fi râs de Cornel Dinu pentru suma mică pe care o încasează din partea unui post de televiziune, în calitate de analist. În plus, Dinu Gheorghe le-ar fi mărturisit unor apropiați că l-a văzut pe „Procuror“ într-o stare avansată de ebrietate, în zona Dorobanți.

Pornind de aici, Cornel Dinu a avut o replică tăioasă, pentru gsp.ro, în care l-a călcat în picioare pe Dinu Gheorghe. Iată fragmente din ce a transmis atunci „Procurorul“:

*Pentru măgăriile astea nu-l mai iert. L-am găsit rugându-se de nevastă-mea, Silvia, să-l scape de pușcărie când era șeful Vămii și acum încearcă să mă ia la mișto? O bărfește și pe biata Silvia, Dumnezeu s-o ierte! Poate să vină și în genunchi în fața mea că nu-l mai iert!

*Acest «Vamă» Gheorghe e de o obrăznicie și o lipsă de caracter fără limite. Și chiar i-am dat tricourile de campion din 1971 și 1973. Se aciuase vremelnic printre prietenii noștri adevărați care stăteau pe stadion sub tabela de marcaj. În timp, băgând mâna până la omoplat, prin 2000 a ajuns șeful vămilor. Ca și alți atâția, «câinele» ce părea a devenit «fiară» în a aduna cât mai mult pentru nebunia de a avea.

*Începutul îmbogățirii prin încălcarea legii l-a continuat și la Vama Chitila cu așa zisele televizoare dezmembrate. Aduse de George Copos, care cu pașaportul de serviciu ce i l-am dat legal în 1990, când eram secretar de stat, a început construirea imperiului cu importul de Samsung-uri.

*Intrat în postura de conducător, unde altundeva la început decât la Rapidul vechiului și noului colaborator George Copos. Ce nenorocire a făcut pe acolo a relatat presa pe larg. Contracte imense, neverosimile, făcute pentru dijmuială proprie și câte și mai câte. Câinii adevărați își iubesc aproapele, așa cum a propovăduit Dumnezeu. El, doar câine deghizat pentru înavuție a mușcat și mâna lui Copos și a lui Mircea și a lui Răzvan Lucescu. Și frumusețea fotbalistică a Giuleștiului s-a topit pentru moment în insolvență. Toată această jecmăneală a realizat-o repede în doar câțiva ani. Ai curaj, Gheorghe, să te duci la meciurile Rapidulețului lui conu Jean Barbu și al lui Fanuș Neagu, în tribună acum? Hai, du-te! Nu-ți mai rămân nici firele de spân.

Apoi, scurt și la fel de dezastruos și-a urmat trecerea de apucător și din fotbal prin mai multe locuri. La Brașov repede l-a dus în pragul disperării tot prin înșelătorii și pe proprietarul Neculaie, prietenul meu. A primit iar papucii.