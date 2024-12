Cel puțin un atacant și un mijlocaș intenționează Gigi Becali să transfere la FCSB în perioada de mercato din iarnă.



Thiam, Alibec sau Louis Munteanu se numără printre fotbaliști aflați în momentul de față pe lista latifundiarului din Pipera, iar patronul FCSB a ținut să le transmită un mesaj clar înainte de a demara negocierile.



Într-o intervenție la Digisport, patronul FCSB a vorbit în termeni laudativi la adresa lui Vladislav Blănuță pentru că a recunoscut că nu este gata să facă pasul către campioana României și i-a invitat și pe viitorii fotbaliști care vor veni la negocieri să facă la fel dacă se vor simți nepregătiți.

Becali îl laudă pe Blănuță



"Bravo lui (n.r. - lui Vladislav Blănuță)! Bă, dacă ai curaj și bărbăție să joci fotbal, vino. Dacă nu, nu veni! Mai bine, fă ca Blănuță. Aici nu merge cu tralala, ori joci fotbal, ori nu joci.



De aia le fac contracte un an plus 3, 4 ani. Nu mai dau eu bani la mișto. Un an de zile, nu ești bun, ia-ți banii și du-te acasă!", a spus Gigi Becali.



Blănuță a ajuns la 9 goluri în acest sezon din Superliga și este depășit în ierarhia golgheterilor doar de Daniel Bîrligea (10).