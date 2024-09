Ciprian Tătărușanu a numit echipa la care s-ar fi întors. A doua după FCSB. "Aproape de suflet"

Tătărușanu a fost unul dintre cei mai buni goalkeeri români din ultimii 15 ani. El va fi prezent la FCSB - Petrolul, sâmbătă de la 21:30.

Portar cu calități, Ciprian Tătărușanu s-a consacrat la Steaua, actuala FCSB, apoi a făcut pasul în străinătate, unde a jucat la cel mai înalt nivel. A evoluat și în Ligue 1, dar și în Serie A. A devenit unul dintre puținii fotbaliști români cu AC Milan în CV și în portofoliul său e la loc de cinste prezența cu România la Campionatul European din 2016, turneu la care a fost titular pentru tricolori.

Tătă, FCSB și Nantes

Ciprian Tătărușanu și-a exprimat admirația pentru două cluburi, FCSB și Nantes. A evocat momentele speciale din perioada pentrecută la gruparea din Ligue 1.

„După Steaua, Nantes e echipa care mi-a rămas cel mai aproape de suflet! Oamenii din Nantes, viața de acolo, centrul de antrenament într-un decor incredibil, într-o pădure, stadionul și atmosfera de la meciuri.

A fost o combinație foarte fericită, din multe perspective. Uite, eu n-am auzit vreodată suporterii lui Nantes fluierând pe stadion! Nici la 0-2, nici la 0-3 măcar! Nu degeaba în Franța se spune că suporterii lui Nantes și ai lui Lens sunt cei mai buni. Deși mie nu-mi plac revenirile la o echipă, ciorbele reîncălzite cum se spune, din cluburile din străinătate unde am fost, la Nantes m-aș mai fi întors! Și cred că doar la Nantes”, a declarat Tătărușanu, potrivit Prosport.

Mesajul lui Ciprian Tătărușanu

''Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat şi onorat să îl practic! Ţi-am dat totul din primele zile şi până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îţi mulţumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi!

Şi pentru toţi suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii şi jurnaliştii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect şi sper că am reuşit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulţumesc pentru tot!'', a transmis Tătăruşanu în mesajul său.

Ciprian Tătărușanu a fost legitimat la FCSB în perioada iulie 2009 - iulie 2014. S-a transferat, ulterior, la Fiorentina, și a mai fost legitimat la echipe precum FC Nantes, Olympique Lyon, AC Milan și Abha.

La FCSB, Ciprian Tătărușanu a bifat 188 de apariții și a încasat 154 de goluri în aproape 17 mii de minute. În 80 de partide, goalkeeperul a încheiat fără gol primit.