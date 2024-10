La finalul lunii iulie, ardelenii l-au transferat pe Louis Munteanu de la Fiorentina, în schimbul a 2,3 milioane de euro, iar mutarea pare să fie una câștigătoare.

Atacantul central a marcat deja cinci goluri în Superliga (în opt meciuri) și a făcut spectacol și în tricoul echipei naționale U21, reușind să marcheze primul său hat-trick în meciul cu Muntenegru U21, scor 6-2, din preliminariile pentru Euro 2025.

Louis Munteanu, lăudat de Dan Alexa

"Am arătat ca o echipă organizată. O echipă care a stat foarte bine în teren. Am câștigat mijlocul terenului pentru că acolo elvețienii încercau tot timpul să creeze superioritate. În plus, contraatacurile au fost letale. Am văzut iarăși un Louis Munteanu excepțional. Este atacantul care face demarcările cel mai bine din campionatul românesc.

Tot timpul atacă spațiul, așa a ieșit și primul gol. Jucătorul turc pentru mine este o mare surpriză. Vă spun sincer că nu știam de el", a spus Dan Alexa, potrivit Prosport.

1,8 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 22 de ani, potrivit site-urilor de specialitate.