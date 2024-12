Sud-americanul a început bine, cu trei goluri în primele patru etape, dar s-a stins abrupt odată cu echipa sa, care ocupă acum locul al zecelea din 14 în prima ligă din Emirate. Nu a mai marcat din 27 septembrie, iar faptul că nu confirmă într-un campionat totuși slab din Orientul Mijlociu e un semnal evident că milioanele visate de Mititelu nu vor mai ajunge în conturile lui FC U Craiova: "Am comunicat prețul, de la patru milioane de euro în sus. Patru-cinci milioane de euro sper să iau. Am avut două echipe din Emirate care-l doreau foarte mult, dar din păcate s-a accidentat. Le-am spus că nu-l vând, dar erau foarte interesate, numai că a venit accidentarea de a meciul cu FCSB" , plusa Mititelu în vara lui 2023, când Bauza era încă pe val.

S-a vorbit despre o ofertă concretă a cehilor de sub un milion de euro, dar Mititelu ar fi cerut două milioane și mutarea nu s-a mai realizat. La jumătatea sezonului, Blănuță are cifre excelente și Mititelu poate spera în continuare că va da lovitura cu vârful în vârstă de 22 de ani.

Blănuță a jucat în 17 meciuri din 17 în SuperLigă, a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive și a devenit cel mai eficient fotbalist Under 21 din SuperLigă. A prins lotul cu care Pancu a calificat naționala Under 21 la CE din Slovacia 2025, e rezerva lui Louis Munteanu la tineret, iar evoluțiile bune l-au adus la un moment dat în atenția celor de la Slavia Praga, club la care a petrecut un an în perioada junioratului.

A prins două meciuri din 11 ca titular, a oferit cu chiu cu vai o pasă de gol la final de octombrie, iar echipa sa e penultima în clasament, cu doar șapte puncte din 11 etape, la doar o lungime peste lanterna roșie Omonia Maio.

Chițu, mai slab la Sibiu decât la Craiova

Tot liber de contract a plecat și Aurelian Chițu (33 de ani), luat de Marius Măldărășanu pentru a fi titularul postului de atacant al lui Hermannstadt. Chițu și-a menținut postul, a jucat în toate meciurile acestui sezon de SuperLigă (1.119 minute din 1.530), a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive. Fostul golgheter din Bănie are un sezon mai slab decât ultima stagiune petrecută la FC U Craiova, după primele 17 etape ale campionatului trecut el adunând nouă goluri și cinci pase decisive în tricoul formației lui Mititelu.

Popa, Van Durmen și Albu, oameni de bază în SuperLigă

Portarul Robert Popa (21 de ani), intrat în conflict cu familia Mititelu și exilat pe finalul aventurii la Craiova, a aterizat la UTA Arad, care l-a împrumutat de la olteni și i-a oferit postul de titular. Tânărul goalkeeper a jucat în 14 meciuri din 17 în SuperLigă, a primit 17 goluri și a terminat două partide cu poarta intactă. A dat o declarație neinspirată la finalul meciului cu Rapid, când le-a reproșat colegilor lipsa eficienței în ofensivă, motiv pentru care a fost certat în vestiar, dar și de către antrenorul Mircea Rednic, care l-a atenționat că nu are de ce să "spele rufele în public".

La Arad a ajuns și Benjamin van Durmen (27 de ani), mijlocașul belgian păstrând și sub comanda "Puriului" nivelul bun arătat la Craiova. A devenit rapid om de bază la mijlocul terenului, a fost integralist în primele 15 etape în care a marcat și un gol contra Farului și a dispărut din echipă ca urmare a unei accidentări. Grație calității incontestabile, rămâne un fotbalist pe care Rednic se va baza.

Pentru Dragoș Albu (23 de ani) sezonul a început cu cinci meciuri în care a purtat banderola de căpitan al lui FC U Craiova în Liga 2 și a continuat cu o mutare în SuperLigă, la Gloria Buzău. S-a adaptat rapid, a jucat în toate cele nouă meciuri în care putea fi folosit, toate ca titular, dintre care șapte ca integralist. Și el a fost trimis în SuperLigă cu scopul de a nu stagna și a fi refolosit după o eventuală promovare.

Trică a eșuat în Oman și ar vrea înapoi: "Scopul e să-l ajung pe Napoli!"

Antrenor care va rămâne în istorie drept omul cu care FC U Craiova a retrogradat, Eugen Trică (47 de ani) și-a încercat norocul în Qatar, la Sahar FC, însă a rezistat doar șase meciuri și a revenit în România la începutul lui octombrie. În momentul în care postul lui Marius Croitoru se clătina, fostul decar și-a manifestat dorința de a reveni, dar, cel puțin pentru moment, Adrian Mititelu nu l-a ajutat să ducă mai departe "meciul" mandatelor cu Nicolo Napoli:

"Scopul meu este să-l ajung pe Napoli. El are 14 (n. red - mandate pe banca echipei lui Mititelu) şi eu am cinci, şi de aia mă uit acum, că au dat antrenorul afară, să vedem. Când are nevoie, sunt prezent, dacă nu am angajament. Uite, acum nu am angajament Din păcate am retrogradat cu ei în acele şapte etape, ăsta este oful meu", declara Trică la finalul lui octombrie.