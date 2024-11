Daniel Bîrligea = 4 goals in his last 3 games for club and country 😤 #UEL pic.twitter.com/lwsv5MSRlV

Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Daniel Bîrligea



Daniel Bîrligea a dezvăluit la flash-interviu ce a discutat cu Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru. "Il Luce" i-a transmis atacantului de la FCSB că are mare încredere în el:



"Am dovedit că pot să fiu aici. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali (n.r Valentin Mihăilă), îi mulțumesc pe calea asta. M-a pus față în față cu portarul. Am apucat să văd poarta și am ales un colț. Dedic golul pentru trei persoane care au fost la meci: mama, sora și iubita.

Ne-am realizat obiectivul, punctele au fost foarte importante. Suntem în grafic cu toate acum. Au prins și ei curaj, au început să joace, dar până la urmă s-a văzut că suntem mai superiori și am reușit să facem față.



Mircea Lucescu mi-a spus să dau totul, ceea ce am și făcut până acum. Mi-a zis să fiu "Eu" pe teren, să dau totul, pentru că are încredere în mine. Suntem mulți jucători care trebuie să dovedim, în lot suntem vreo 30. Am dovedit că pot să fiu aici. Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulțumim", a declarat Daniel Bîrligea după meciul România - Cipru 4-1.