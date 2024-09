Într-o poveste ce pare desprinsă din filme, fotbalistul respectiv a refuzat să se identifice sub pretextul că este surdomut și analfabet.



Meciul dintre CSM Adjud și Voința Limpeziș s-a disputat pe 31 august, cu victoria inițială a celor din Limpeziș, 1-0.

Însă gazdele au depus o contestație la pauză, suspectând că unul dintre jucătorii adversarilor nu era cel înscris pe foaia de joc.

Bănuielile au fost confirmate: pe teren evolua un jucător străin, pe carnetul unui tânăr român U19, Cosmin Togan.

După ce GSP a relatat povestea, Sport.ro a luat legătura cu Ciprian Vrabie, directorul sportiv al CSM Adjud, care a explicat ce s-a întâmplat:



"Am observat că unul dintre jucătorii lor vorbea într-o limbă străină. După ce am făcut contestația, am avut acces la foaia de joc și am constatat că acesta trebuia să fie un român under, dar evident nu era cazul. Am cerut arbitrului să-l identifice, iar directorul lor sportiv a spus că e surdomut și analfabet!", a declarat Ciprian Vrabie pentru Sport.ro.