Case Closed! Rață a vorbit despre Becali, FCSB și ambiția unui jucător care nu a primit șanse

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reuşit să egaleze în minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalti în minutul 90+7.

Pentru FCSB a marcat Miculescu, în minutul 82, iar pentru FC Voluntari a înscris Nemec din penalti, în minutul 90+7. În minutul 16, Matricardi a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Vadim Rață, mijlocașul ilfovenilor, a trăit un sentiment ciudat. A devenit adversarul FCSB-ului după ce abia s-a întors la Voluntari de la echipa lui Gigi Becali. Internaționalul basarabean a prins doar două săptămâni la FCSB.

Rață susține că Gigi Becali nu-i va mai face vreodată vreo ofertă.

"A fost un meci ciudat. Acum o săptămână eram acolo și acum sunt aici. Am fost mai motivat ca de obicei, dar tot timpul când joci contra FCSB-ului ești mai motivat. Ăsta e fotbalul! Ce să zic, mi-am revăzut foștii colegi, le-am urat baftă.

Nu cred că o să mai am ofertă, așa cred (n.r. dacă va mai reveni la FCSB). Dacă domnul Becali a decis că nu mă vrea, e clar că n-o să mai fie oferte. Și nici eu nu cred că o să mă duc. Cred că nu am avut timp, două săptămâni, nu am reușit să înțeleg nimic. Am făcut vreo cinci antrenamente cu echipa", a spus Rață, la televiziunea Digi Sport.

FCSB are două egaluri şi un eşec în ultimele sale trei partide din Superligă. Vicecampioana rămâne cu o singură victorie în acest campionat. FC Voluntari n-a mai câştigat de şapte etape, în care a obţinut trei egaluri.

Programul lui FCSB în grupele Conference League

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham