Daniel Bîrligea (24 de ani) era un marcator constant și când juca la CFR Cluj, însă transferul la FCSB, în luna septembrie, l-a trecut, în mod vizibil, la un nivel superior. Dovadă și cifrele atacantului din acest sezon: 30 de meciuri, 15 goluri și 3 pase decisive.

De foarte mult timp în campionatul românesc n-a existat un atacant atât de eficient și, tocmai de aceea, mulți l-au comparat pe Bîrligea cu Rodion Cămătaru datorită stilului său de joc.

De remarcat că Rodion Cămătaru se numără chiar printre admiratorii lui Bîrligea. Pentru că acum, în dialog cu orangesport.ro, l-a lăudat pe vârful roș-albaștrilor, dar a și avut o recomandare pentru el privind campionatului de care ar trebui să se ferească în perspectiva unui transfer afară, pe viitor.

„Am văzut că, în ultima perioadă, multă lume îl compară pe Bîrligea cu mine. Ce pot spune? Nu ştiu dacă are ceva din stilul meu de joc, dar e un atacant foarte bun. Urcă de la meci la meci şi are toate şansele să devină un atacant veritabil, acel număr 9 pe care-l tot căutăm în fotbalul românesc. S-a văzut clar că a făcut cea mai bună alegere că a venit la FCSB, e o echipă care i se potriveşte mănuşă şi se simte în largul lui. Din punctul meu de vedere, are şanse să evolueze în străinătate, la echipe importante, iar campionatul în care l-aş vedea ar trebui să fie unul al spectacolului oferit pentru public, un campionat în care să se joace deschis, pe spaţii mari. Mă refer la Anglia, Germania. În niciun caz în Spania, unde jocul e strâns“, a declarat Cămătaru (66 de ani).