Bănel Nicoliță, fostul winger emblematic al FCSB, a refuzat recent o ofertă de la Liga 3 pentru a continua să joace la competiția de minifotbal Victory Cup, dar și în Liga 4, la Vălenii de Munte.



La 39 de ani, Nicoliță rămâne un jucător dorit de echipele din ligile inferioare ale României și un nume care stârnește interesul fanilor și al echipelor care îi urmăresc cariera.



După retragerea din fotbalul profesionist, Nicoliță a ales să joace de plăcere în cadrul Victory Cup, cel mai cunoscut campionat de minifotbal din România, unde evoluează alături de alte nume celebre ale fotbalului românesc, precum Alexandru Bourceanu, Gabriel Tamaș sau Florin Gardoș.



Pe lângă această competiție, el participă și în Liga 4, la echipa Vălenii de Munte.



Bănel Nicoliță pleacă din Liga 4? 'Jardel' anunță: "Am avut ofertă!"



Deși a primit o ofertă de la CS Păulești, o echipă din Liga 3, Nicoliță a refuzat-o din dorința de a continua la Victory Cup.



Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești, a dezvăluit în luna august interesul echipei pentru Nicoliță, însă formația prahoveană nu îi putea oferi un salariu generos.



„Mă bucur că am ales... Uite, am avut ofertă de la Liga 3, dar am preferat să rămân la Victory Cup, să rămân alături de acești oameni minunați”, a explicat Nicoliță.



Nicoliță a renunțat la fotbalul profesionist în urmă cu șase ani pentru a se dedica echipei sale natale, CS Făurei, pe care a reușit să o promoveze în Liga 3.

Totuși, proiectul a fost întrerupt, iar CS Făurei a revenit în eșalonul județean după retragerea sa din activitatea de management financiar.