"Așa nu se poate!" Marius Măldărășanu ia în calcul despărțirea de FC Hermannstadt: "Am tot stat aici"

La finalul meciului, deși a susținut că este mulțumit de rezultat, Marius Măldărășanu a lăsat de înțeles că se gândește să se despartă de clubul din Sibiu.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani s-a arătat nemulțumit de faptul că oficialii echipei nu transferă jucători.

"Cred că rezultatul este echitabil, pentru că prima repriză a fost a noastră. În a doua puteau marca ei și puteau să plece cu toate cele trei puncte acasă.

A intrat Mitriță și normal că este un jucător care poate face diferența. Dar și-a făcut treaba Căbuz, că doar de aia l-am pus acolo în poartă. Un rezultat echitabil. Avem mult de muncă. Va fi foarte greu.

Din punct de vedere al lotului avem probleme. Lumea nu înțelege. Am tot vrut jucători cu experiență, eu nu mă uit la buletine. Nu mă interesează că are 34 de ani dacă poate să ne ajute. Jucătorii tineri cresc lângă jucătorii cu experiență. Așa nu se poate. Am tot vrut jucători, din diferite motive nu au fost aduși...

Îmi este foarte greu. Mă gândesc și la mine, că până la urmă trebuie să mă gândesc și la mine. Am tot stat aici și când a fost depunctarea și când au fost vânduți jucători. Vedem, săptămâna viitoare o să fie una de gânduri", a spus Marius Măldărășanu la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0, Stadion Municipal - Sibiu

Hermannstadt: Căbuz – Căpuşă (Iancu ’86), Găman, Bejan, Oroian (Goncalves ’71) – Biceanu (Ivanov ’63), Murgia – Balaure, Deaconu (Jipa ’86), Neguţ (Chiţu ’63) – Ianis Stoica. Antrenor: Marius Măldărăşanu

Universitatea Craiova: Popescu – Căpăţînă, Maldonado, Badelj, Ndong (Sierra ’60)– Creţu, Houri – Ivan (Mora ’74), Paradela (Mitriţă ’61), Danciu (Bana ’60) – Koljic. Antrenor: Constantin Gâlcă

Cartonaşe galbene: Balaure ‘90+4 / Paradela ‘25

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Alexandru Vodă (Alba Iulia)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF