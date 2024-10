Giedrius Arlauskis va deveni conducător de club

Momentan vrea să stea aproape de familie, pentru că a fost ani de zile plecat în alte țări, unde a avut contracte. Arlauskis a precizat că România este ca a doua lui țară, iar în timp poate se va întoarce în țara noastră, să preia o echipă din poziția de conducător.

”În primul rând, 15 ani am fost plecat din Lituania, am jucat în afară și sunt naționalist, iubesc Lituania, chiar dacă jumătate sunt român. Îmi iubesc țara și am o datorie față de țara mea, să aduc experiența acumulată ca jucător. E posibil să vin cândva în România, am gândul acesta, mi-ar plăcea să mă folosesc de experiența acumulată și în România. Dar, acum nu vreau să plec departe de familie.

Dacă nu aveam copii, era altceva. Acum mă bucur să văd cum cresc fetele și mi s-ar rupe sufletul... dacă merg și le spun că tati pleacă, iar îmi spun că: 'tati, ai zis că nu mai pleci'. Mai am timp, sunt tânăr, m-am retras de tânăr din fotbal.

Nu e exclus ca într-o zi să revin în România, ca un conducător de club. Ca antrenor, nu! Sunt prea nebun să fiu antrenor!”, a transmis Arlaukis într-un interviu acordat pentru Pro TV și Sport.ro!