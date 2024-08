"Are o singură înfrângere!" Impresarul lui Neil Lennon exclude o plecare a britanicului de la Rapid

Potrivit ultimelor informații, Dan Șucu i-ar fi transmis lui Neil Lennon că trebuie să câștige meciul de la Iași, altfel va fi demis de la echipă.

În ciuda a tot mai multor zvonuri care vorbesc despre această decizie a lui Dan Șucu, impresarul lui Neil Lennon este de părere că în momentul de față nu există niciun motiv pentru care nord-irlandezul să fie demis de la echipă.

Martin Reiley a ținut să puncteze faptul că în ciuda faptului că Rapidul nu a obținut nicio victorie până acum cu Lennon pe bancă, a pierdut un singur meci.

"Am auzit și noi despre aceste zvonuri legate de o plecare a lui Neil de la Rapid. Sunt numai zvonuri! Neil e foarte fericit la Rapid, se simte bine și vrea să muncească mai departe. De ce ai da afară un antrenor care are o singură înfrângere în șase partide? Nu are sens.

Nu știm nimic despre o demitere și nimeni din club nu ne-a cerut vreodată o negociere pentru o eventuală despărțire. Nu înțeleg de unde atâta agitație! Repet, Neil e fericit la Rapid, unde dorește să continue", a spus Martin Reiley, potrivit GSP.

Marius Șumudică, favorit să-i ia locul lui Neil Lennon

Dacă pleacă Neil Lennon (53 de ani), atunci în locul acestuia ar putea veni Marius Șumudică (53 de ani), liber de contract din martie, când s-a despărțit de Gaziantep.

Șumudică a mai fost "principal" la Rapid în era George Copos, iunie 2010 - aprilie 2011. Atunci, "Șumi" înregistra 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.