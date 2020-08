Apare un nou STADION SF in Romania! Incepe in curand constructia unei arene ULUITOARE: unde se construieste

Doar o promisiune de campanie sau realitate?

Fanii din Timisoara spera sa fie a doua varianta! Primarul Nicolae Robu spune ca a fost aprobat studiul de vezabilitate pentru noul stadion al orasului. Desi nu a precizat proportiile investitiei, si nici cate locuri va avea noul stadion, Robu a pulbicat pe contul sau de Facebook o simulare 3D in care e prezentat un stadion SF!

Robu le asigura pe echipele din oras, ASU Poli, ACS Poli si Ripensia ca vor avea acces 'gratuit, oricand doresc' pe noua arena. In cazul in care legea nu o va permite, atunci echipele din Timisoara vor trebui sa plateasca 'pretul minim permis' pentru a folosi stadionul de 5 stele al orasului. Robu promite ca lucrarile sa fie gata in timp record, pana in 2022!

