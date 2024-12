Premiat la Gala Fotbalului Românesc cu titlul de cel mai bun portar în 2024, Târnovanu a spus că așteaptă un... 'transfer' în Liga Campionilor în sezonul viitor. Tot cu FCSB!

"E un sentiment foarte plăcut să primeşti premii, înseamnă că tot ceea ce am făcut anul acesta a fost apreciat de toată lumea şi sper ca la anul să fiu din nou aici. Nu pot să spun că mi-am propus pentru 2025 să fiu titular la echipa naţională, eu îmi doresc să ajung la echipa naţională indiferent la ce echipă aş fi, las timpul să decidă.

Dacă ar fi să-mi acord o notă pentru acest an ar fi 9, sau 8,50. Pe plan intern, am făcut tot ceea ce am putut face şi în Europa sperăm să mergem cât mai departe. Şi la anul ne gândim la campionat, cupă şi sper ca la anul când voi fi aici, sper să nu mă mai duc în Europa League, să plec în Champions League", a declarat Târnovanu.