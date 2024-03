”Aceasta este calitatea mea!” Mitriță a dezvăluit de ce le-a spus colegilor după primul gol că îi "omoară"

La finalul meciului, Alex Mitriță, unul dintre marcatorii oltenilor, a dezvăluit de ce le-a transmis colegilor că îi "omoară" după primul gol al oltenilor.

”(Despre pasa de gol) Aceasta este calitatea mea. Am văzut că Baiaram se mișcă și am simțit că trebuie să pasez în acel moment.

Le-am spus că dacă o să pierdem în seara asta o să-i omor. Așa am simțit în acel moment să-i încurajez și cred că de atunci s-a văzut că am jucat ca o echipă.

(Despre eliminare lui Houri) Poate de asta aveam ne voie pentru a fi mai răi. vă dați seama că atunci când suntem cu un om mai puțin pe teren alergăm mai mult și s-a văzut.

Am avut o discuție cu dânsul și mi-a spus să continui. Răspunsul meu este mereu pe teren. Da, vreau la Euro, pentru asta muncesc în fiecare zi. Să am rezultate al echipa de club și dacă am rezulate la echipa de club, cu siguranță voi ajunge și la echipa națională”, a spus Alex Mitriță la finalul meciului cu Rapid.

Universitatea Craivoa - Rapid 2-1

După o primă repriză în care nicio echipă nu a reușit să marcheze, giuleștenii au deschis scorul după pauză, în minutul 48.

Lucrurile păreau aranjate în minutul 51 când Houri a fost eliminat pentru al doilea "galben", însă cu un om mai puțin pe teren, oltenii au găsit puterea să întoarcă rezultatul și să marcheze în minutele 59 și 66 prin Baiaram, respectiv Mitriță.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a rămas singură pe locul doi în Superliga, cu 31 de puncte, apropiindu-se la patru puncte de FCSB. De partea cealaltă, Rapid se află pe patru, cu 28 de puncte.

Etapa următoare, Universitatea Craiova o va întâlni pe FCSB, la București, în timp ce Rapid va primi vizita lui CFR Cluj.