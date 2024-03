A uitat limba română? Florin Răducioiu vorbește degajat despre replicile dure primite: "Nu mi-am dat seama"

Florin Răducioiu a oferit o explicație sinceră cu privire la episodul în care a fost acuzat că a uitat limba română după câteva luni petrecute în Italia. El a povestit că primul incident a avut loc în timpul unei transmisiuni TV în care a fost invitat să comenteze finala Cupei Campionilor, între Steaua Roșie Belgrad și Marseille.

Florin Răducioiu explică ce s-a întamplat

În timp ce comenta, fără să își dea seama, Răducioiu a utilizat cuvinte în italiană folosind un accent ciudat. Acest lucru a provocat reacții puternice din partea presei, care l-a taxat pentru presupusa sa uitare a limbii române.

Răducioiu a explicat că nu a făcut-o intenționat și că era foarte tânăr în acea perioadă, neștiind să aprecieze impactul acțiunilor sale.

"(n.r. - râde) Nu mi-am dat seama. De fapt, povestea începe la finala Cupei Campionilor, pe care Televiziunea Română a transmis-o. Eram cu nea Ovidiu Ioaniţoaia şi m-a invitat să comentez puţin acea finală. Era Steaua Roşie Belgrad cu Marseille şi acolo nu mi-am dat seama când am început să folosesc cuvinte în italiană, fără să-mi dau seama, şi cu un accent, evident, ciudat.

Evident că lumea a rămas şocată de accent şi probabil că am introdus, fără să-mi dau seama, nişte cuvinte în italiană. Nu am făcut-o intenţionat, eram foarte tânăr şi nu-mi dădeam seama, iar presa de atunci m-a distrus, m-a taxat, că am uitat de unde am plecat, te-ai emancipat.

Am avut de tras foarte mult, dar acum o primesc ca pe o chestie foarte simpatică, iar în aceşti ani am încercat să ironizez în multe emisiuni, în spoturile publicitare pe care le-am făcut. Nu am vrut să jignesc pe nimeni, a fost o chestie spontană", a declarat Florin Răducioiu, citat de Orange Sport.