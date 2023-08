Un meci din liga a treia chineză a devenit faimos din cauza condițiilor de joc. Zibo Qisheng și Shaoxing Shangyu Pterosaur s-au întâlnit în a 15-a rundă din CFA Division Two League, pe un teren impracticabil.

„Părea mai mult un teren de polo decât de fotbal”, a scris publicația spaniolă Sport. În ciuda condițiilor meteo, arbitrul nu a abandonat partida, așa cum ar fi fost normal.

„Arbitrul a întrerupt meciul pentru câteva clipe, în a doua repriză. Apoi, ploaia s-a întețit, dar el a permit continuarea jocului. Ridicol”, a scris publicația FourFiveWonton, care a postat și un clip de la meci.

În imaginile publicate se observă cum jucătorii celor două echipe se luptă cu valuri de apă doar pentru a putea așeza mingea înaintea unei faze fixe. Balonul nu sare nici măcar un pic, însă arbitrul nu a intervenit, în ciuda regulamentului.

Third-tier side Zibo Qisheng fell to a 0-1 defeat to Shaoxing Shangyu Pterosaur today in what looked more like a water polo match than anything resembling football... pic.twitter.com/xOeVMOtdRu