Între 2016 și 2022, Alin Toșca a adunat 30 de selecții în echipa națională a României pentru care a marcat și un gol. Fotbalistul născut în Alexandria a prins lotul național de la Viitorul, formație care l-a transferat, la FCSB, în 2014, pentru 400.000 de euro.

Ulterior, echipa patronată de Gigi Becali și-a „scos“ banii, în condițiile în care l-a vândut pe Toșca, la Real Betis, pentru un milion de euro, în 2017. De aici încolo însă, Toșca a ajuns să schimbe echipele „ca pe șosetele“. Benevento (Italia), PAOK Salonic (Grecia), Gaziantep (Turcia) și Al-Riyadh (Arabia Saudită) au fost trecute în CV-ul său, înainte ca fostul internațional să revină, la Benevento, în vara anului trecut.

Din păcate pentru Toșca, această formație a ajuns să evolueze în Serie C! Motiv pentru care și fundașul român a cam dispărut din prim-plan. Vestea bună pentru Toșca e că, la ce rezultate are Benevento în liga treia, această grupare e favorită la promovare directă din grupa C, în condițiile în care Serie C conține trei serii.

În acest moment, după 23 de meciuri, Benevento e lider în grupa C, cu 44 de puncte. Podiumul e completat de Monopoli (44 de puncte) și de Potenza (42 de puncte).

În actuala stagiune, Alin Toșca a adunat 16 meciuri pentru Benevento, marcând un gol în cele 1.143 de minute petrecute pe teren. Cota sa, potrivit site-ului transfermarkt.com, a ajuns la 600.000 de euro.