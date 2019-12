Moment extrem de greu pentru Stanciu. Cehii au aflat ca sotia lui a pierdut sarcina!

"Cele mai grele zile" - au scris Stanciu si sotia lui, Andreea in dreptul pozei cu ei pe patul de spital. Slavia Praga l-a invoit pe Stanciu, iar fotbalistul nationalei a venit la Cluj sa fie alaturi de sotia sa.



Cehii sustin ca Andreea Stanciu a pierdut sarcina. Cei doi sunt impreuna din 2012 si s-au casatorit in acest an.