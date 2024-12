Răzvan Lucescu a încheiat victorios un an în care a câștigat titlul în Grecia, după care, la începutul lunii septembrie, a gestionat o criză care putea pune la pământ PAOK Salonic. Pentru că atunci, echipa fostului selecționer a înregistrat trei înfrângeri la rând, fiind bătută inclusiv de FCSB, în Liga Europa.

Chiar dacă PAOK încă nu e la nivelul pe care l-a avut, în stagiunea precedentă în care a luat titlul, dovadă și marile meciuri pierdute cu AEK Atena (0-1) și cu Olympiakos (2-3), Lucescu jr e convins că formația sa e pe drumul cel bun.

„Să ne amintim de perioada dură a verii, cu multe schimbări. Un grup unit a fost schimbat, nu vreau să spun distrus. Din acel moment, a trebuit să reconstruim de două ori. Am trecut prin momente dificile dar, în final, am reacționat bine și am încheiat anul implicați în toate cele trei competiții“, a spus tehnicianul de 55 de ani, potrivit golazo.ro.

Un critic feroce al arbitrajelor din Grecia și convins că în culise se petrec multe jocuri murdare, Răzvan a insistat, încă o dată, că PAOK Salonic e victima sistemului.

„Suntem un club care nu e plăcut de ceilalți, dar am reușit să fim învingători fiind uniți, ca o familie. Asta e adevărul, nu e ipocrizie. Am rămas împreună, echipa, fanii, și am depășit clipe foarte dificile. Performanțele noastre nu pot fi comparate cu niciun alt titlu al unor formații care au totul de partea lor. Cu acești fani, putem trece peste frustări, greutăți cu care ne confruntăm întotdeauna, aproape în fiecare săptămână. Când ai în spate asemenea unitate, sprijin, dragoste, pasiunea pentru echipă e imensă. Și e mai ușor pentru noi să mergem înainte și să realizăm performanțe“, a adăugat tehnicianul român.

Lucescu jr e convins că și în 2025 vor fi obstacole mari, nu mereu fotbalistice, în fața echipei sale: „Mă pregătesc mental pentru ce va veni, în condiții grele. Aproape fiecare meci ne-a arătat că înfruntăm nu doar aspectele legate de fotbal, trebuie să fim pregătiți pentru orice“.