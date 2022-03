Teroare în Mexic! Fanii a două echipe s-au bătut pe întreg stadionul! 17 persoane au decedat 

Meciul dintre Queretaro - Atlas a fost protagonistul unui moment greu de digerat.

După o oră de joc, parida din Mexic a fost oprită. Fanii celor două echipe au început să se încaiere, fără a putea fi opriți de forțele de ordine. Conflictul s-a mutat pe teren, unde nici jucătorii nu au putut calma spiritele, aceștia plecând imediat la cabine când totul a degenerat.

A football match in Mexico has joined the list of places I will never ever go. Eiii.. This is absolutely horrifying. Entire club(s) should be folded. Serious repercussions need to come from FIFA including losing the right to host the World Cup in 2026. pic.twitter.com/9gx3d1QduF