Terminator Haaland. "Erling is not human!" Dublă plus trei pase decisive în meciul Dortmund - Eintracht Frankfurt 5-2 

Borussia Dortmund a învins, sâmbătă, acasă, cu 5-2, pe Eintracht Frankfurt, într-o partidă din runda inaugurală din Bundesliga.

Elevii lui Edin Terzic au marcat prin Reus ’23, Hazard ’32, Haaland ’34, ’71 şi Reyna ’58, în timp ce Eintracht a înscris prin Passlack ’27 (autogol) şi Hauge ’86.

Meciul de la Dortmund a reprezentat un nou recital "marca" Haaland. La doar 21 de ani, nordicul a arătat de ce e un atacant complet. Și-a valorificat și excelentul simț al porții, reușind o dublă, dar a și pasat decisiv la golurile înscrise de Reus '23, Hazard '32 și Reyna '58.

61 games with Borussia Dortmund.

62 goals and 18 assists completed.

2 games 2021/2022 new season.

5 goals and 3 assists completed.

Directly involved in all BVB goals.

Official BVB debut: 574 days ago.

21 years old.

…to be updated soon.

Erling Haaland is not human. ????????????‍♂️ pic.twitter.com/kHxxy1wSlq