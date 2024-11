Tensiuni la posibila adversară a României. Președintele Federației a demisionat înaintea tragerii la sorți

Preşedintele Federaţiei Austriece de Fotbal (OeFB), Klaus Mitterdorfer, şi-a dat demisia joi, pe fondul tensiunilor interne şi a neînţelegerilor, în special, cu antrenorul echipei naţionalei, germanul Ralf Rangnick, scrie EFE.

Federația Austriacă de Fotbal a rămas fără președinte după Liga Națiunilor



''Mitterdorfer a decis să părăsească funcţia de preşedinte cu efect imediat'', a informat OeFB într-un scurt comunicat publicat pe site-ul său oficial, în care promite că va decide ''prompt'' asupra următorilor paşi care trebuie întreprinşi.



Nota este însoţită de declaraţii ale lui Mitterdorfer, în care demisionarul în vârstă de 59 de ani face aluzie la ''defăimări şi acuzaţii personale din ultimele săptămâni'', în principal în culise, care au reprezentat ''o povară grea'' pentru el, familia sa şi pentru ''întreaga federaţie în ansamblu''.



''Întotdeauna am încercat să văd imaginea de ansamblu, să acţionez constructiv în beneficiul fotbalului şi să am un efect unificator în conformitate cu valorile mele. Nu am reuşit (sau nu am mai reuşit) şi, prin urmare, a venit momentul să trag consecinţele'', a explicat Mitterdorfer.



Potrivit agenţiei austriece APA, demiterea iminentă a directorului general al federaţiei, Bernhard Neuhold, decisă recent de Mitterdorfer, a declanşat critici puternice din partea lui Rangnick şi a jucătorilor săi, transmite Agerpres.