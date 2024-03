Suporterilor japonezi le-a fost înterzisă deplasarea în Coreea de Nord pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026

Japonia se pregătește să întâlnească Coreea de Nord într-un meci crucial din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Zona Asia, însă Ministerul de Externe Japonez își avertizează cetățenii să nu facă deplasarea la Phenian pentru acest eveniment tensionat.

Selecționata masculină de fotbal a Coreei de Nord a sosit în Japonia sub protecția unei divizii speciale de securitate, iar tensiunea este în creștere înaintea acestui meci.

Yoshimasa Hayashi, Ministrul Afacerilor Externe din Japonia, a emis un apel către iubitorii de fotbal, sfătuindu-i să se abțină de la călătorii în Coreea de Nord din cauza viziunii ostile a acestei țări față de Japonia.

"Aşa cum ştiţi, Coreea de Nord are o viziune ostilă faţă de Japonia, iar călătoria nu este recomandată marelui public", se arată în comunicatul ministerului postat pe reţeaua X

Este o confruntare cu o istorie încărcată între cele două națiuni, iar partida de joi marchează primul meci disputat de Japonia în Coreea de Nord după o pauză de 13 ani. Cu toate acestea, călătoria este umbrită de absența relațiilor diplomatice între cele două țări.

Reprezentanții guvernamentali vor însoți echipa niponă în Coreea de Nord, iar partida va avea loc cu porțile închise, într-o atmosferă tensionată și plină de istorie întunecată.

Acest meci face parte dintr-o serie de dueluri între cele două țări, atât la fotbal masculin, cât și la fotbal feminin, iar tensiunile politice și logistice continuă să pună la încercare relațiile sportive dintre ele.

