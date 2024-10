Snoop Dogg este pe cale să devină investitor la un club mare din Europa! "Mascota lor e un câine"

Povestea de la Wrexham și mascota lui Celtic îl pun pe gânduri pe Snoop Dogg



Snoop Dogg are de unde să investească, dacă va decide să se implice la Celtic pănâ la urmă. În vară, presa din SUA a scris că averea celebrului rapper este de 165 de milioane de dolari.



”Îmi place ce a făcut Ryan cu Wrexham, acolo este o poveste grozavă. Să investesc la o echipă este ceva ce analizez de multă vreme. Dacă s-ar ivi ocazia să investesc la Celtic, aș fi nebun să nu accept.



Am urmărit fotbalul din Europa, dar nu am văzut niciodată fani cum are Celtic. E ceva special la ei. Există un motiv pentru care se vorbește despre fanii lor în toată Europa, cei mai buni jucători și antrenori din lume vă spun că nu există nicăieri atmosferă ca pe Celtic Park și vreau să fiu parte din asta.

În plus, mascota lor este un câine”, a spus Snoop Dogg, conform Daily Record.



Snoop Dogg, legendă a muzicii, înclină să investească la Celtic



Snoop Dogg a fost comentator pentru NBC la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024! El a făcut parte dintr-o echipă de ”elită” de comentatori și consultanți, care vor fi cu toții prezenți în mijlocul probelor olimpice.



În vârstă de 53 de ani, muzicianul însuși a anunțat vestea pe rețelele de socializare în chiar prima zi a anului. Evenimentul a trecut, iar acum este decis să investească la Celtic.