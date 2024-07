Se apropie ”nota de plată”! Anunțul făcut de UEFA după scandările controversate ale starurilor Spaniei după EURO 2024

În timpul sărbătorilor din Madrid, s-a declanșat un scandal la nivel european, după ce Rodri și Alvaro Morata au avut niște scandări controversate.

UEFA a deschis o anchetă după scandările lui Rodri și Alvaro Morata

”Gibraltar este spaniol!”, au scandat starurile Furiei Roja, lucru ce a atras atenția celor de la UEFA, care a anunțat recent că a fost demarată o anchetă și vor fi luate măsuri împotriva lui Rodri și a lui Alvaro Morata.

Federața de Fotbal din Gibraltar a depus o plângere la UEFA din cauza scandărilor considerate ”extrem de provocatoare și insultătoare”.

”Anchetă disciplinară a fost demarată în acord cu Articolul 55 al Regulamentului Disciplinar UEFA împotriva lui Rodrigo Hernandez Cascante și a lui Alvaro Morata pentru comportamentul din timpul prezentării din Madrid din 15 iulie 2024 al trofeului UEFA EURO 2024.

Acuzațiile aduse lui Rodrigo Hernandez Cascante și lui Alvaro Morata:

-Principii generale de comportament

-Încălcarea regulilor de bază ale unui comportament decent

-Utilizarea unor evenimente sportive pentru manifestații care nu au o natură sportivă.

-Aducerea unor prejudicii fotbalului și UEFA în particular”, se arată în comunicatul emis de forul european.

Breaking News - @UEFA charges Rodri & Alvaro Morata following @GibraltarFA complaint.

UEFA committee initiates disciplinary proceedings over “Gibraltar es Español” chants when presenting the Euros trophy in Madrid. pic.twitter.com/oggCqEnx3Q

— GBC News (@GBCNewsroom) July 23, 2024