Germania U21, condusă de antrenorul Antonio Di Salvo, a umilit Estonia, la Tallinn, scor 10-1, în grupa D din preliminariile EURO 2025.

La pauză, nemții aveau deja 5-0, două dintre goluri fiind marcate de Karim Adeyemi, atacantul Borussiei Dortmund, care are mamă româncă și tată nigerian. Cu jucători de la Koln, Freiburg, Borussia Monchengladbach, VfB Stuttgart sau Hannover în primul 11, Germania a marcat de alte cinci ori în actul secund.

Golul de onoare al Estoniei a fost înscris de Aleksandr Sapovalov, în minutul 70, când Germania avea deja 8-0.

KARIM ADEYEMI ????????(2002) AT THE DOUBLE WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR THE FIFTH!!!

JAN THIELMANN ????????(2002) ASSIST!#U21Euro

????️ @GoalsXtra pic.twitter.com/Q2TCwiy9ds