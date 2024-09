San Marino, prima victorie după 20 de ani! Cum au sărbătorit jucătorii

Într-o seară memorabilă pe "Stadio Olimpico", echipa națională a statului San Marino a reușit o performanță istorică și a pus capăt unei perioade de 20 de ani fără victorie, după ce au învins Liechtenstein cu 1-0 în cadrul UEFA Nations League.

Victoria vine după 140 de meciuri fără succes, fiind doar a doua din istoria lor, și prima obținută într-o competiție oficială.

Meciul a fost decis de un moment de inspirație al tânărului Nicko Sensoli, un mijlocaș de doar 19 ani care evoluează în liga a patra italină la Sangiuliano.

Acesta a profitat de o eroare defensivă a adversarului Sandro Wieser și a marcat în minutul 53, cu primul șut pe poartă al echipei sale.

Golul lui Sensoli a declanșat bucurii enorme în micuțul stat, deși ultimele minute de prelungiri au fost tensionate, cu o apărare eroică pentru a păstra avantajul.

San Marino a mai câștigat un singur meci în toată istoria sa, și acela tot împotriva Liechtensteinului, într-un amical din 2004.

După fluierul final, terenul a fost inundat de jucători, antrenori și fani euforici, după încheierea unei lungi perioade de frustrări.

Acest triumf improbabil a adus San Marino în fruntea grupei lor din Nations League, o grupă cu doar trei echipe, din care mai face parte și Gibraltar, echipă ce nu a jucat încă.

???????? SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!

History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE