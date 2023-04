Fost antrenor în Burkina Faso, Mali, Algeria sau Irak, Augustin Călin (42 de ani) lucrează în Arabia Saudită din decembrie 2022. A fost angajat mai întâi ca „principal” al echipei de tineret, iar în urmă cu trei săptămâni a devenit antrenorul formației de seniori, aflate pe poziția a 11-a în a doua ligă saudită.

Sport.ro a stat de vorbă cu tehnicianul care s-a apucat de antrenorat la 24 de ani, după ce o accidentare gravă l-a obligat să pună capăt carierei de jucător. În România, Călin a pregătit formația de tineret Phoenix, CS Balotești și CSM Oltenița. A lucrat, de asemenea, ca director sportiv la Academica Clinceni.

Augustin Călin, despre ‘nebunul’ de Borugă: „E fericit că i se acordă atenție!”

„Nu vreau să comentez prea mult despre ‘nebunul’ de Borugă. Cum se simte? E fericit că i se acordă atenție. Face față cu brio presiunii din partea mass-mediei și e un antrenor chiar foarte bun, să știți. Chiar dacă acum, la început, are probleme cu comunicarea.

El nu face parte din staff-ul echipei mari. A făcut parte la început, în primele două zile când am fost numit la seniori. L-am luat să mă ajute la antrenamente. El e antrenor la formația U15 a clubului, nu la U19. Am văzut că s-a mediatizat lucrul acesta în țară.”

Cum e, de fapt, fotbalul din Arabia Saudită și ce au arabii și nu au românii

„Știu că, în România, fotbalul din zona Golfului e luat peste picior. Dar îl iau peste picior cei care nu au avut ocazia să joace sau să antreneze aici. În momentul în care ajungi aici, vezi că e un campionat valoros și dificil. Saudiții n-au talentul africanilor sau al românilor, dar compensează prin tenacitate și agresivitate. Sunt jucători de valoare, care își doresc carieră.

Fotbalistul român are tehnică în plus, e mai creativ și mai inteligent în joc. Are calități native peste cele ale jucătorului saudit. Arabii contrabalnsează, cum ziceam, prin tenacitate și implicare. Au putere de muncă și, în general, acceptă munca mult mai rapid decât jucătorul român. Plus că au o infrastructură excelentă. Stadioanele, bazele sportive, condițiile de antrenament sunt la alt nivel.”

Ohod Al Medina, clubul unde joacă Alexandru Răuță și Reagy Ofosu

„În trei săptămâni, de când am venit la echipa mare, am două meciuri disputate. Un egal și o victorie. Experiența e superioară echipei de tineret, Al Ohod are jucători care au activat în prima ligă din Arabia Saudită și România. Aici joacă Răuță și Ofosu, fost la FC Botoșani și Universitatea Craiova. Sunt fotbaliști cu cărți de vizită foarte bune, e o onoare să-i antrenez.

Ca o paranteză, nu știu cât voi rămâne la echipa mare. Se aude că o să vină un antrenor tunisian, care a pregătit selecționata nord-africană în trecut. Posibil să mă reîntorc la tineret, dar la ora asta sunt principal la echipa mare.”

Badr Boulahroud (Maroc), Gerald Takwara (Zimbabwe), Youssef El Jebli (Olanda) și Emilio Zelaya (Argentina) sunt ceilalți străini de la Ohod Al Medina.

Cum sunt antrenamentele de Ramadan și cât de profesioniști sunt jucătorii arabi

„Experiența din aceste trei-patru luni nu-mi lasă deloc impresia că arabii sunt neprofesioniști. Dimpotrivă, până și jucătorii de la tineret, care au între 19 și 21 de ani, sunt serioși. Vin la antrenamente cu 30-40 de minute înainte, trec pe la sala de forță, își văd de treabă. Unii chiar rămân după antrenament și lucrează suplimentar, fără să le spun eu ce au de făcut. Din proprie inițiativă. Chiar am fost surprins plăcut. Legendele că nu sunt serioși sau profesioniști nu-s adevărate.

Acum, de Ramadan, e o perioadă dificilă. După cum știți, în timpul zilei e interzis să mănânce și să consume lichide. Abia după 18:30 pot face asta. Așa că acum ne antrenăm la orele 22-23, după ce jucătorii au mâncat și s-au hidratat. Sunt foarte ambițioși în timpul Ramadanului, până acum nu mi s-a plâns niciun jucător. Își duc antrenamentele la fel, la bun sfârșit. Și nici măcar nu am schimbat intensitatea și complexitatea ședințelor tehnice în această perioadă.”

Viața în orașul sfânt al Islamului

„Viața în Arabia Saudită e una normală, dacă te raportezi la țările arabe. Consumul de alcool e interzis, lucru care nu mă afectează deloc. Există programul de rugăciuni zilnice și cu toții respectăm Islamul, Coranul, nu avem nicio problemă. M-am adaptat repede și comunic bine cu staff-ul și jucătorii. Mă simt ca acasă aici.

Medina e un oraș frumos, am vizitat câteva obiective turistice în timpul liber. Liniștit, curat, clădiri cu bun gust și oameni calzi și ospitalieri. E un oraș sfânt și există o zonă interzisă pentru creștini, la moschee, nu ai cum să ajungi acolo. Repet, mă simt ca acasă.”

Licența PRO, subiect de controversă: „Dacă nu o ai, nu e normal să antrenezi”

„Ce urmează pentru mine? Vreau să încep cursurile și să obțin în scurt timp licența PRO. Îmi doresc să antrenez în prima ligă, indiferent că va fi în Arabia Saudită sau în altă țară. Acum, se cere licența PRO în mai toate campionatele de primă divizie din lume. În rest, totul e OK aici, mă simt respectat și apreciat, mi-ar plăcea să stau cât mai mult timp.

Sunt la curent cu subiectul licențelor în România. Eu zic că normal e să nu antrenezi, dacă nu ai licența PRO. Dacă nu îndeplinești condițiile cerute, firesc este să nu ți se dea dreptul de a antrena”.