Riscă să fie condamnat până în 2034! Atacantul s-a prezentat la tribunal, fiind acuzat de agresiune sexuală

Francezul Wissam Ben Yedder, sub contract cu AS Monaco timp de cinci ani, dar care a fost parte și din naționala Franței, pentru care a jucat 19 meciuri și a marcat trei goluri în timp, s-a prezentat în fața legii marți (15 octombrie), în cazul în care o femeie în vârstă de 20 de ani l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Wissam Ben Yedder, acuzat de agresiune sexuală

Marți, Ben Yedder a fost judecat la Tribunalul Penal - Nisa, după ce o femeie a susținut că a atacat-o pe 6 septembrie. Procesul în care este implicat atacantul a fost deschis și se desfășoară, mai exact, pentru ”agresiune sexuală în stare de ebrietate, refuzul de a se conforma şi conducere sub influența alcoolului”.

Pe lângă acuzația de viol, fotbalistului i se mai aduc acuzații și cu privire la faptul că a refuzat să se supună somațiilor poliției din Monaco, anume că nu a oprit la solicitările oamenilor legii.