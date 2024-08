Reacția italienilor după ce Marius Șumudică le-a transmis oficialilor că îl vrea pe Filippo Melegoni

Marius Șumudică a vorbit laudativ conducerii clubului despre mijlocașul central din Serie A și sunt șanse mari ca acesta să ajungă în Giulești.

Nicolo Schira a scris pe contul personal de pe platforma X că Genova se pregătește să-l vândă pe Filippo Melegoni, fotbalistul aflat pe lista Rapidului.

"Genova lucrează pentru a vinde Andrea #Favilli, Filippo #Melegoni și Guven #Yalçın în ultimele ore ale ferestrei de #transferuri de vară", a scris jurnalistul Nicolo Schira pe X.

