Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Prima reacție a lui Thomas Tuchel după oficializarea anunțului

"Sunt foarte mândru să am onoarea de a antrena Anglia. Am o legătură personală de mult timp cu fotbalul din această țară, deja am trăit momente incredibile.

Să am șansa de a reprezenta Anglia reprezintă un imens privilegiu, iar oportunitatea de a lucra cu acest grup de jucători speciali și talentați este încântătoare. Voi face tot ce este posibil pentru ca Anglia să reușească și suporterii să fie mândri", a spus tehnicianul.