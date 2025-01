Primul meci pentru Daniel Isăilă va fi sâmbătă, 11 ianuarie, în campionat, împotriva formației Al Wasl. Cele două formații se vor duela pe stadionul "Baniyas" din Abu Dhabi, nu mai devreme de ora 15:05, în cadrul etapei #12 din UAE Pro League.



Nu este prima aventură a fostului selecționer de tineret la această formație. Isăilă a fost mai fost pe banca lui Baniyas în perioada 2020-2023. În prezent, Baniyas se află pe locul 11, cu numai două victorii obținute în 11 etape.



Daniel Isăilă: "Am revenit din motive personale"



Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a scos la înaintare motivele personale ca justificare a alegerii sale. După cum a relatat Sport.ro cu trei luni în urmă, aventura lui Isăilă alături de formația Khorfakkan era pe sfârșite, întrucât a intervenit supervizorul care îl adusese pe technician la club a fost înlăturat, iar Isăilă nu mai beneficia de același sprijin al conducerii.



“Am revenit la echipă din motive personale. În primul rând, Baniyas a rămas în sufletul meu. Am petrecut acolo 3 ani minunați, primii mei 3 ani în Emirate. În special primul sezon a fost fantastic. Am sperat la titlu până în ultima etapă și am ajuns până în semifinalele Cupei Președintelui. Am avut un joc fantastic, toată lumea ne-a apreciat.



Apoi a fost mai dificil, s-au schimbat foarte multe lucruri. Așa cum am spus, m-am simțit foarte bine și poate am simțit că am rămas puțin dator. Clubul trece în prezent printr-o situație dificilă. Chiar dacă nu va fi deloc ușor, am încredere că vom reveni și vom ieși din zona periculoasă. Programul e infernal, mâine deja jucăm și eu abia ieri am luat contact cu echipa”, a spus Daniel Isăilă, la Sport Total FM.



Daniel Isăilă a scris istorie la Baniyas

Baniyas a decis zilele trecute să se despartă de antrenorul portughez João Pedro Sousa după 2-5 în ultima etapă contra lui Khorfakkan. Lusitanul a lăsat echipa pe locul 11, cu doar 8 puncte strânse în primele 11 etape.



Isăilă a mai antrenat timp de trei sezoane la FC Baniyas, în intervalul iunie 2020 - iunie 2023. Primul sezon a fost unul excelent, cu o clasare pe locul secund, în timp ce următoarele două stagiuni au fost încheiate pe pozițiile 9, respectiv 11.