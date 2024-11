Rangers era, cândva, o forță în campionatul scoțian, însă acum, după ce a trecut prin faliment și o retrogradare în ligile inferioare, a ajuns o formație în „umbra“ rivalei Celtic. Iar această realitate se reflectă și în clasamentul la zi: Celtic e lider cu 31 de puncte, la opt puncte de Rangers, pe 3.

La cum joacă trupa pregătită de belgianul Philippe Clement, micșorarea distanței pare a fi o „misiune imposibilă“. Rangers a mai irosit două puncte mari, acasă, 1-1 cu Dundee, după cum sport.ro a scris aici. A fost o partidă încheiată într-o atmosferă tensionată, fanii huiduindu-l pe Clement care a mai făcut un pas spre plecarea de la Rangers.

Chiar dacă n-a fost niciodată vreun fan al lui Ianis Hagi, astăzi, în disperare de cauză, managerul belgian a apelat la internaționalul român, la pauza duelului cu Dundee, când oaspeții aveau 1-0 pe tabelă. Odată cu introducerea lui Ianis, jocul celor de la Rangers s-a îmbunătățit, dovadă și golul egalizator care a venit în partea secundă.

La conferința sa de după meci, Phillipe Clement chiar a ținut să-l evidențieze pe internaționalul român: „Cred că impactul pe care l-au avut Danilo și Ianis asupra meciului, în partea a doua, a fost foarte important. Și, după cum s-a văzut, toată echipa a început să joace mai bine“.

Clement a explicat apoi ce le-a transmis jucătorilor la pauză: „Le-am cerut să fie mai curajoși, să joace asumându-și riscuri mai mari, să se folosească mai bine de spațiile disponibile și să creadă în ei. Le-am cerut ca jocul să aibă o intensitate mai mare, astfel încât să putem lovi o echipă precum Dundee, care folosea marcajul strâns, om la om“.

Concluzia lui Clement, după încă o partidă încheiată cu un rezultat sub așteptări: „E frustrant să pierzi puncte după un meci în care echipa adversă a avut un singur șut pe poartă și a dat un gol. În plus, la cum am jucat în repriza a doua, e o mare dezamăgire că n-am câștigat“.

Ianis pierde următorul meci

Presa scoțiană a notat că, deși Ianis Hagi a fost printre fotbaliștii mai buni ai lui Rangers, el va rata următorul meci, cel cu Nice din Liga Europa (joi, ora 22.00), în deplasare. Motivul? Românul n-a fost trecut pe lista UEFA și n-are drept de joc în grupa acestei competiții.