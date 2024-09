Finalista de la EURO 2024 a jucat prima partidă fără Gareth Southgate selecționer, interimar fiind Lee Carsley. Managerul irlandez al Angliei a fost protagonistul unui moment stânjenitor înaintea fluierului de start, după ce s-a așezat pe banca de rezerve greșită.

Antrenorul a realizat imediat greșeala făcută, s-a ridicat de pe scaunul lui Heimir Hallgrimsson și s-a îndreptat spre echipa sa.

Din 2021, antrenorul în vârstă de 50 de ani a fost selecționerul reprezentativei U21 a Angliei. Lee Carsley a făcut parte din staff-ul lui Gareth Southgate la ulttimele trei turnee finale: EURO 2020, Cupa Mondială din Qatar și EURO 2024.

Irlandezul are o experiență vastă și la echipele de club, unde a lucrat la formații precum Coventry City, Sheffield United, Brentford, Manchester City sau Birmingham City.

Lee Carsley just sat on the Irish bench by mistake!

Old habits die hard...#beINNATIONSLEAGUE #IREvENG pic.twitter.com/ilmW7z5hnH