Neil Lennon a semnat! Cu ce se ocupă acum fostul antrenor din Giulești

Deși prezentarea sa în România a fost primită cu mare entuziasm, datorită statutului său și al palmaresului impresionant de trofee câștigate ca antrenor al echipei scoțiene, aventura sa în Liga 1 s-a încheiat brusc și dezamăgitor.

După demiterea de la Rapid, Lennon a declarat că nu are nevoie de o pauză și că este dornic să își găsească rapid un nou angajament pe banca tehnică.

Cu toate acestea, la o lună de la plecarea din Giulești, Lennon nu a semnat cu nicio echipă, însă și-a găsit un rol diferit în fotbal: a devenit analist și comentator TV pentru postul de televiziune TNT Sport.

Cum a putut fi văzut în videoclipurile postate pe rețelele sociale de către club, fostul antrenor este acum prezent la marginea terenului pentru a analiza meciuri și comenta partide din campionatul Scoției.

"For the first time in a long time, Celtic are favourites for an opening game in the Champions League"

Former Celtic manager Neil Lennon shares his pre-match thoughts ????

