Neftchi a pierdut derby-ul de pe terenul liderului Qarabag, scor 0-2. Echipa lui Adi Mutu a încasat golurile pe final, marcatorii gazdelor fiind algerianul Yassine Benzia, ex-Lyon (71') și francezul Hamidou Keyta, care a jucat în trecut la FC Botoșani (90+3').

Adrian Mutu, eșec contra liderului Qarabag

În debutul conferinței de presă de după meci, Mutu a tras câteva concluzii și s-a arătat dezamăgit de eșecul care o menține pe Neftchi Baku pe locul 5 din 10.

"A fost un meci dificil, am întâlnit o echipă bună. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Au încercat, au muncit din greu ca o echipă. E păcat că am pierdut azi. Am încercat să păstrăm rezultatul, să câștigăm, dar asta e viața, mergem înainte", a spus Mutu.

Ulterior, un jurnalist din sală l-a întrebat pe Mutu: "Mereu ne spui că meciul a fost dificil. Ai avut vreun meci ușor în campionatul ăsta?".

"Nu, toate meciurile sunt dificile", a răspuns sec Mutu, părând ușor iritat de întrebarea jurnalistului.

Qarabag este lider autoritar, cu 38 de puncte, la nouă lungimi peste a doua clasată, Zira. Neftchi Baku este în afara locurilor europene, pe 5, cu 25 de puncte.

În 2023, echipa lui Adrian Mutu va mai juca două meciuri: cu Lokbatan, în Cupa Azerbaidjanului (21 decembrie) și cu Kapaz, în campionat (24 decembrie).