Momente de panică la AS Roma! Prima imagine cu Evan Ndicka după ce a căzut lat pe gazon

În minutul 72 al partidei, fundașul central al celor de la AS Roma și-a dus mâna la piept, apoi a căzut lat pe gazon. Centralul Luca Pairetto a oprit imediat meciul și a cerut intervenția de urgență a medicilor.

După ce a primit primele îngrijiri direct pe teren, fotbalistul ivorian a fost scos pe targă și transportat direct la spital în stare de conștiență. Primele informații apărute au sugerat că ar fi fost vorba despre un preinfarct suferit de Evan Ndicka.

Totuși, Sky Sport a anunțat că, în urma EKG-ului efectuat, medicii au ajuns la concluzia că fotbalistul nu ar fi suferit un atac de cord, ci ar fi fost vorba despre o lovitură suferită anterior în zona pieptului.

AS Roma a anunțat pe paginile oficiale de pe rețelele de socializare că Ndicka a fost vizitat la spital de Daniele De Rossi, antrenorul Romei, și de căpitanul Lorenzo Pellegrini, care i-a informat ulterior și pe restul jucătorilor în legătură cu starea fundașului central.

”Echipa a mers în vizită la Ndicka la spital. Evan se simte mai bine și are o stare bună. Va rămâne în spital pentru alte investigații”, a fost anunțul făcut de AS Roma, la care italienii au atașat și o fotografie cu Ndicka din spital.

The squad went to visit Ndicka at the hospital.

Evan is feeling better and is in good spirits. He will remain in the hospital for further observations.

