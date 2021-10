Marius Șumudică, debut victorios într-un meci oficial. Malatyaspor, succes după cinci eșecuri consecutive în campionat

Meciul reprezintă debutul oficial al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a celor de la Malatyaspor. Golurile pentru gazde au fost marcate de Tetteh (minutul 36) și Deli (autogol, minutul 55).

Această victorie vine după cinci eșecuri consecutive în competiția internă, iar cele trei puncte obținute pe terenul celor de la Adana Demirspor o urcă pe Malatyaspor pe poziția a 16-a, cu nouă puncte.

Ghana's new striker Benjamin Tetteh has scored his fourth goal of the season for his club Yeni Malatyaspor #FocusSports pic.twitter.com/gK9eIeXLi1