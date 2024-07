Maccabi Tel Aviv a cucerit Supercupa Israelului înaintea duelului cu FCSB! Reacția antrenorului

Maccabi Tel Aviv a cucerit Supercupa Israelului după ce a învins Maccabi Petah Tikva, scor 2-0, pe Bloomfield Stadium. Golurile au fost înscrise în minutul 14 de veteranul Eran Zahavi (36 de ani), care tocmai și-a prelungit contractul, și de Matan Hozez, în minutul 90+4.

Maccabi Tel Aviv a cucerit Supercupa Israelului înaintea duelului cu FCSB

Pentru Maccabi Tel Aviv a fost primul meci oficial din acest sezon. Echipa este condusă din această vară de sârbul Zarko Lazetic (42 e ani), care a lucrat în precedentele trei sezoane la TSC Backa Topola.

La finalul meciului, Zarko Lazetic și-a felicitat echipa, însă a spus că mai sunt multe lucruri de pus la punct pentru noul sezon, făcând referire și la aspectul fizic.

"Îi felicit pe jucători, pe cei din staff și pe spectatori. Suntem împreună de trei săptămâni, a fost un meci pentru trofeu și am câștigat. Este doar începutul, un meci care ne oferă încredere.

În primele 30 de minute am început bine, am pus presiune pe adversar atât cu mingea, cât și fără. Am luat decizii corecte și am ratat și trei ocazii importante, însă ulterior am scăzut puțin nivelul. Este clar că sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.

În finalul jocului am fost obosiți și am cedat mingea mult prea ușor. În ultimele minute am greșit multe pase, iar adversarii au fost mai buni spre final. Îmi doresc să fim mai încrezători în ceea ce privește pasele, însă azi am arătat bine în comparație cu așteptările care existau după doar trei săptămâni de pregătire", a spus Lazetic, potrivit One.

Cum a arătat echipa de start a lui Maccabi Tel Aviv: Mishpati - Davidzada, Shlomo, Baltaxa, Nachmias - Peretz, Van Overeem, Kanichowsky - Addo, Zahavi, Biton

FCSB - Maccabi Tel Aviv, prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, se joacă în Ghencea, pe 23/24 iulie, în direct pe PRO TV și VOYO. Returul este programat pe 31 iulie, pe teren neutru, în Ungaria.

Maccabi Tel Aviv nu se va putea baza pe patru jucători la dubla cu FCSB: Roy Revivo, Osher Davida, Dor Turgeman și Ido Sharar, care sunt convocați la naționala Israelului pentru Jocurile Olimpice de la Paris.