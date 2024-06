Kylian Mbappe aruncă bomba: ”PSG mi-a spus la începutul sezonului că nu mai joc! Ei doi m-au salvat”

După mai mulți ani în care a preferat să rămână pe ”Parc des Princes” în detrimentul grupării de pe ”Santiago Bernabeu”, care s-a interesat în fiecare sezon de serviciile lui, Kylian Mbappe și-a încheiat în cele din urmă înțelegerea contractuală cu PSG și a semnat un contract uriaș cu Real Madrid.

La o zi după ce a fost prezentat oficial la Real Madrid, Kylian Mbappe a dezvăluit că oficialii de la PSG i-au transmis la începutul sezonului 2023/24 că nu va mai evolua în echipamentul parizienilor, chiar dacă mai avea un an de contract cu clubul.

Totuși, francezul a mai mărturisit că Luis Campos și antrenorul principal Luis Enrique ”l-au salvat” și așa a reușit să joace în sezonul recent încheiat.

”Paris Saint-Germain mi-a spus în față la începutul sezonului că nu voi mai juca. Luis Campos și Luis Enrique m-au salvat”, a spus Kylian Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

