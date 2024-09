Kevin de Bruyne s-a săturat: ”Banii sunt mai importanți decât vocea noastră”

Starul lui Manchester City a reușit o ”dublă” și a contribuit decisiv la un start de sezon reușit pentr naționala țării sale. După meci, însă, mijlocașul belgian a răbufnit.

Kevin de Bruyne s-a arătat și în trecut nemulțumit de numărul tot mai mare de meciuri din ultima perioadă și a avut un discurs-manifest imediat după Belgia - Israel.

”PFA (n.r. - Asociația Fotbaliștilor Profesioniști) și celelalte asociații au încercat să găsească soluții. Problema e că UEFA și FIFA încă adaugă meciuri.

Putem fi îngrijorați, dar nu se găsesc soluții. Se pare că banii vorbesc mai tare decât vocile jucătorilor”, a spus Kevin de Bruyne, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

