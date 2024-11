Jude Bellingham a răbufnit la conferința de presă

Mijlocașul lui Real Madrid nu a ezitat să îi atace pe jurnaliștii britanici după criticile pe care le-a îndurat la EURO 2024, unde i-a fost reproșat faptul că nu a evoluat la cel mai înalt nivel.

De altfel, Bellingham spune că în Anglia a fost învinovățit pentru că naționala condusă la acel moment de Gareth Southgate a pierdut finala cu Spania, scor 2-1.

”Forma mea a fost bună, dar mi-a lipsit ceva în fața porții. La EURO nu am fost tratat bine în comparație cu mai înainte. Am fost învinuit pentru că am pierdut finala. Cred că la ultima acțiune, cu noile fețe apărute, bucuria s-a întors. Pentru că am purtat tricoul lui Real Madrid nu mi-am pierdut zâmbetul.

Sunt cel mai norocos băiat, reprezint echipa mea națională și joc la cel mai bun club din lume. Criticile sunt o parte din acest joc, dar când vine vorba despre atacurile personale, este o provocare să încerci să le închizi gura. Au spus că nu eram pregătit să joc.

Presiunea nu este o problemă. La Madrid, așteptările sunt foarte înalte după primul meu sezon, la fel și la echipa națională. Am simțit că la EURO am contribuit în momentele cheie, dar a părut că lumea e îngrijorată.

Am petrecut Campionatul European cu familia, cu bunicii mei, dar nu am vorbit despre ei. Am fost criticat în timpul turneului că nu am vorbit în fața presei, au spus că mă cred mai presus decât orice. Nu a fost adevărat. Au întrecut o limită a bunului simț, o iau personal. Prefer ca prestațiile mele să vorbească pentru mine în loc să vorbesc eu cu presa britanică. Mama mea nu a vrut să mai iasă din casă toată vara după turneul final”, a spus Jude Bellingham la conferința de presă premergătoare duelului cu Liverpool.

