Jose Mourinho: ”Regret că nu am plecat mai devreme de la AS Roma!”

Jose Mourinho a oferit un interviu cuprinzător în presa italiană, în care a vorbit despre provocările pe care le-a depășit în ultimii ani, dar și despre regretele pe care le are în cariera de antrenor.

”Iubesc fotbalul și munca pe care o fac. Nu vreau să aștept oportunitatea ideală, locul perfect, și, cu atât mai puțin, să îmi iau un an sabatic. Știu că multora le place lucrul ăsta sau, cel puțin, asta spun. Am spus ’da’ unui club care m-a dorit cu adevărat și care mi-a demonstrat acest lucru încă din prima zi”, a spus Jose Mourinho.

Tehnicianul de pe banca lui Fenerbahce a recunoscut că regretă faptul că nu a plecat de la AS Roma mai devreme, înainte de a fi demis în luna ianuarie. Totuși, Mourinho spune că și-ar dori să revină în Serie A, însă doar la Inter Milano.

”Am multe regrete, dacă vorbim despre meciuri. În ceea ce privește deciziile din carieră, refuzul pentru Florentino Perez. Mi-a spus: ’Mou, nu pleca acum, ai făcut treaba grea, acum începe cea frumoasă’. Știam că este adevărat, dar voiam să revin la Chelsea după trei ani de provocări în Spania.

Apoi Budapesta, nu din cauza mizeriilor lui Taylor, ci pentru că nu am plecat imediat. Ar fi trebuit să plec mai devreme de la Roma. Nu am făcut-o și a fost o greșeală. (...) Nu am mai urmărit meciurile Romei, dar le-am urmărit pe cele ale lui Inter”, a adăugat Mourinho.