International danez, IMPUSCAT in ziua de Craciun intr-o tentativa nereusita de asasinat! 

Fotbalul era aproape de o noua tragedie.

Nicki Bille, jucator cu selectii la nationala Danemarcei, a fost impuscat in ziua de Craciun dupa o altercatie cu trei barbati, anunta presa daneza. Bille a fost nimerit in brat si a scapat cu viata. Incidentul s-a petrecut intr-un cartier rau famat din Copenhaga, iar autoritatile investigheaza motivele disputei dintre jucator si agresorii sai. O femeie si un barbat au fost deja retinuti, iar o a treia persoana este data in urmarire.

Bille nu este nici el departe de problemele cu legea. El a fost condamnat la o luna de inchisoare in iunie pentru ca a lovit o femeie despre care el sustine ca a incercat sa o sugrume pe sotia sa. Bille a mai fost arestat in urma cu patru ani cand juca la Rosenborg pentru ca s-a batut cu un politist si s-a opus arestarii.



Nicki Bille a jucat la Villarreal, Elche, Ejberg, Lech Poznan, iar acum e legitimat la Lyngby BK. El are multe convocari la nationalele de tineret ale Danemarcei si trei prezente cu un gol marcat la nationala de seniori a danezilor.