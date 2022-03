Idolul unei generații! Ronaldinho împlinește 42 de ani. Poveste memorabilă cu ”dințosul”

Ronaldo de Assís Moreira, pe numele său complet. Un personaj carismatic, mereu cu zâmbetul pe buze, iubit chiar și de fanii rivalelor.

În 2005, după ce a câștigat în ”El Clasico” împotriva lui Real Madrid chiar pe ”Bernabeu”, fostul star al Barcelonei a fost ovaționat la scenă deschisă de fanii gazdelor, după ce făcuse un meci fantastic, în care a marcat două goluri.

Andres Iniesta, fostul său coleg de la Barcelona, a povestit ce a făcut brazilianul chiar înainte de acea partidă. Ronaldinho și-a sunat mai mulți colegi, cu o seară înainte de ”Clasico”, și le-a spus că s-a înțeles cu rivala Real Madrid! Bineînțeles, totul făcea parte dintr-un plan al sud-americanului, care a vrut să-și motiveze echipa.

Ronaldinho a împlinit 42 de ani! Poveste memorabilă cu fostul Balon de Aur

"Cu câteva zile înainte de ”El Clasico”, Ronaldinho m-a sunat acasă, în mijlocul nopţii. Am răspuns la telefon şi mi-a spus: ”Andres, ştiu că este 3 dimineaţa, dar trebuie să-ţi spun un lucru. În luna iulie plec. Fratele meu, am ajuns la un acord cu Real Madrid. Este vorba despre cifre incredibile, la care eu nu pot să spun "nu". Sunteţi tineri, puteţi înţelege... dar te rog, nu spune nimănui din vestiar sau club, nu mă trăda, am încredere în tine mai mult decât în oricine. Noapte bună, Andres!” Nu mi-a lăsat timp să spun nimic.

A doua zi am fost la antrenament şi am simţit o tăcere stranie, întreaga echipă îl îmbrăţişa şi îl răsfăţa pe Ronaldinho ca niciodată... Apoi a venit în vestiar în ziua meciului, pe Santiago Bernabeu.

Ronaldinho a luat cuvântul şi a spus: ”Băieţi, azi avem un meci mare, ei sunt puternici, dar în aceste zile am descoperit că suntem ca o familie. L-am sunat pe fiecare dintre voi în mijlocul nopţii şi v-am spus că plec în luna iunie, dar niciunul dintre voi nu aţi vorbit. După aceea, am înţeles că sunteţi dispuşi să muriţi ţinând în voi decât să ne trădaţi. Voi sta aici mulţi ani... Acum, mergeţi pe teren, le vom da o lecţie de fotbal", a povestit, în urmă cu aproape șase ani, Andres Iniesta, potrivit 90min.com.

Ronaldinho a început fotbalul la Gremio, în Brazilia, de unde și legenda potrivit căreia a înscris de 23 de ori într-un meci câștigat de echipa sa, la juniori, cu 23-0!

PSG a fost prima echipă din Europa pentru care a evoluat, în 2001. Parizienii au plătit cinci milioane de euro pentru a-l transfera, iar în 2003 ajungea pe Camp Nou, la Barcelona, pentru 32,2 milioane de euro, o sumă impresionantă la vremea respectivă!

La Barcelona a avut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist. A câștigat La Liga, Champions League și, bineînțeles, Balonul de Aur în 2005. A plecat în 2008, la AC Milan, iar în 2011 s-a întors în țara sa natală, Brazilia, unde a mai evoluat pentru Flamengo, Atletico Mineiro și Fluminense.

Ronaldinho a mai jucat pentru o scurtă perioadă și în Mexic, la Queretaro FC.