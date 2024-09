În timpul săptămânii își îndeplinește îndatoririle de preot, iar în weekend devine atacantul echipei Sammartinese, din liga a 6-a a Italiei.

Într-un meci recent din Copa Italia Promozione, Don Francesco a marcat primul său gol oficial de la hirotonirea sa, dar, din păcate pentru el, echipa sa a pierdut cu 3-2 împotriva celor de la Bagnolese.

Golgheter sâmbătă, duminică la biserică! Un preot rupe porțile în Italia

Născut și crescut în zona Reggio Emilia, Don Francesco a fost mereu pasionat de fotbal și a stat aproape de teren încă din copilărie. La vârsta de 19 ani, însă, a primit o chemare diferită – cea a Domnului. A luat decizia de a intra în seminar și de a pune capăt carierei sale de fotbalist, dedicându-se studiilor teologice timp de șapte ani.

„Întotdeauna am jucat fotbal la un nivel bun când eram copil. Însă la 19 ani, am primit chemarea cea mai importantă, cea a Domnului, și am decis să intru în seminar”, a povestit Don Francesco pentru Il Resto del Carlino.

Întoarcerea pe teren

Deși și-a concentrat eforturile pe îndatoririle sale religioase, Don Francesco nu a putut să se despartă complet de fotbal. În noiembrie 2022, a cerut permisiunea de a se antrena cu echipa locală Sammartinese, doar pentru a se menține în formă.

Cu toate acestea, anul acesta, echipa l-a semnat oficial, iar Don Francesco a devenit din nou fotbalist profesionist.

„Nu credeam că voi juca, dar am fost surprins că am prins toate cele 90 de minute și chiar am marcat”, a declarat el după meci.

Don Francesco reușește să-și împartă timpul între datoria sa spirituală și pasiunea pentru sport. Duminicile dimineață își începe ziua oficiind slujba religioasă, iar după-amiaza intră pe teren pentru a juca fotbal.

„Fotbalul este o mare metaforă pentru viață, dificultățile se confruntă împreună, ca o comunitate”, a explicat italianul.

În timpul meciurilor, comportamentul său de pe teren reflectă clar rolul său de preot.

„Când aud pe cineva înjurând, intervin și le atrag atenția. Dar trebuie să le mulțumesc băieților, pentru că toți sunt foarte respectuoși”, a dezvăluit Don Francesco.

Chiar dacă duminicile sale sunt împărțite între slujbe și meciuri de fotbal, Don Francesco este clar în privința priorităților sale.

„Messa este inima duminicii pentru mine, dar dacă am timp, voi merge și să joc fotbal”, a concis preotul.