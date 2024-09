E OUT pentru restul sezonului! Lovitură grea pentru starul lui Manchester City

A fost un spectacol total pe Edihad. ”Cetățenii” au deblocat tabela încă din minutul 9 prin Erling Haaland, dar italianul Calafiori a restabilit egalitatea în minutul 22. ”Tunarii” au trecut în avantaj pe finalul primei reprize, prin golul lui Gabriel, dar au mers la vestiare în inferioritate numerică după eliminarea lui Trossard.

Rodri, OUT pentru restul sezonului

Manchester City a forțat și a reușit să egaleze în al optulea minut de prelungiri prin John Stones, dar echipa lui Pep Guardiola a suferit o pierdere grea.

În al 16-lea minut al partidei, Rodri a acuzat probleme serioase la nivelul genunchiului drept și nu a mai putut continua partida. Pep Guardiola l-a scos din teren pe mijlocașul cu șanse reale la câștigarea Balonului de Aur, iar în locul său l-a introdus pe Mateo Kovacic.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, primul verdict al medicilor lui Manchester City este unul crunt pentru mijlocașul spaniol: o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, accidentare care îl va ține departe de Rodri de teren pentru restul acestui sezon.

”Rodri va efectua mai multe teste în următoarele ore, dar cei de la Manchester City se așteaptă ca el să rateze restul sezonului din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior. Primele semnale după primele teste efectuate indică spre o ruptură a ligamentului la genunchiul drept”, a anunțat Fabrizio Romano.

???????? Rodri will undergo more tests in the next hours but Manchester City expect bim miss the remainder of the season with ACL injury.

The initial feeling after first tests is for an anterior cruciate ligament tear in his right knee, as @moillorens reports. pic.twitter.com/Wg7y8EY6nB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024

Rodri este unul dintre candidații la Balonul de Aur

Rodri este unul dintre candidații cu șanse reale la câștigarea Balonului de Aur. Prestigiosul trofeu va fi acordat în curând, iar acum primează performanțele din sezonul trecut.

Cum Spania a triumfat la EURO 2024, britanicii de la GOAL anunță marele favorit la trofeu. Celebra publicație a analizat cursa spre câștigarea Balonului de Aur, iar, în opinia jurnaliștilor britanici, Rodri (Manchester City) este cotat cu prima șansă, în timp ce Vinicius Jr (Real Madrid) are a doua șansă. Podiumul este completat de Jude Bellingham (Real Madrid).

Kylian Mbappe, care a semnat în această vară cu Real Madrid, este abia pe locul șapte în clasament.