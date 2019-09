Dezvaluire cutremuratoare a lui Michael Owen! Fiul sau nu-i va putea calca pe urme: "Clinic, este orb!" Ce boala are pustiul de 13 ani

Michael Owen a jucat in tricoul unor echipe precum Liverpool, Real Madrid sau Manchester United.

Michael Owen a facut o dezvaluire cutremuratoare. Fiul sau, James, in varsta de 13 ani sufera de o maladie la ochi.

Jemes Owen a fost diagnosticat cu boala Stargardt, care duce treptat la pierderea vederii.

Fostul fotbalist a recunoscut ca fiul sau nu va putea sa-i calce pe urme.

"Nu va fi niciodata fotbalist. Fiul meu are probleme cu ochii. Nu am spus niciodata asta, pentru ca am incercat sa evit discutiile ulterioare. Clinic, este orb. Are boala Stargardt, o degenerare a retinei. Nu poate vedea mingea pana la cinci metri distanta. Lumea intreaba mereu daca va deveni fotbalist, iar eu stau pe marginea terenului si aud ca nu e la fel de bun ca mine", a declarat Owen pentru The Times.

Michael Owen a evoluat de-a lungul carierei sale la Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Newcastle si Stoke City.